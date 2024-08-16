أعلن اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، عن بدء تنفيذ خطة تطوير واسعة النطاق في المدينة بتكلفة تبلغ 38 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.

يهدف المشروع إلى تجهيز المدينة لاستقبال الجامعة الحكومية وإقامة منطقة صناعية.

وأوضح المتولي، في تصريحاته اليوم الجمعة، أن الأعمال تشمل استعادة خطوط التنظيم لتوسيع الطرق، وإنشاء أرصفة جديدة للحد من الإشغالات، وتطوير البنية التحتية بشكل كامل، كما تتضمن الخطة تشجير وتجميل المدينة، وإقامة برجولات ومقاعد على الكورنيش، بالإضافة إلى نصب تذكاري في أحد الميادين.

كما سيتم تطوير حديقة حي السلام من خلال إقامة برجولات، ومنطقة ملاهي للأطفال، وكافتيريا لتقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الأعمال أيضًا تطوير الشارع التجاري، وملء الفراغات بين المحال التجارية باستخدام الأشكال الهندسية الحديثة لتحسين المظهر العام للمدينة وخلق بيئة جمالية تناسب النشاط التجاري.

أكد المتولي أنه يتابع بشكل دوري أعمال التطوير للتأكد من كفاءتها والالتزام بالمواعيد المحددة لإنهائها، مع وضع خطة للنظافة تستمر بشكل دوري لتحسين مستوى النظافة في الأحياء، مشيرا إلى أن الخطة تشمل تحديد جداول زمنية لعمليات التنظيف والصيانة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، والقيام بمتابعات ميدانية لتوفير بيئة صحية وجذابة للمواطنين.