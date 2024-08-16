 بتكلفة 38 مليون جنيه.. تطوير وتوسيع الطرق والبنية التحتية بمدينة أبورديس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتكلفة 38 مليون جنيه.. تطوير وتوسيع الطرق والبنية التحتية بمدينة أبورديس

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 11:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 11:20 ص

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