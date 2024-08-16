رئيس جهاز الملكية الفكرية: توجيه رئاسي بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية للقطاع

قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إنّ قانون 82 للحماية الفكرية جمع كل القوانيين السابقة تحت مظلة واحدة، وأصبحت قانون للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنها كانت علامة مهمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مر وقت طويل منذ عام 2002 وحتى وصلنا الى مرحلة كان لابد أن تكون هناك وقفة فى ملف الملكية الفكرية.. أولًا هى إستحقاق دستوري، فالدستور نص صراحًة على أن حماية الملكية الفكرية بل وإنشاء جهاز مصري للملكية الفكرية، وهى موجودة فى الدستور منذ عام 2014، وهو إستحقاق مجتمعي».

وتابع: «من حق الأشخاص أن تكون لهم حماية وللحفاظ على سمعة للدولة، ومصر دولة رائدة، وكان لابد أن تكون هناك وقفة، والوقفة جاءت بتوجيه رئاسي من الرئيس السيسي، حيث وجه أن تكون هناك لجنة تعمل على وضع استراتيجية للملكية الفكرية فى مصر».

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، ويرأسها مستشار فى هيئة مستشاري المجلس، وعملت هذه اللجنة على مدى عامين.

وتابع: «تشرفت بعضوية هذة اللجنة بعد بدايتها بفترة قليلة، وأعتقد أنها كانت نموذج لعمل جماعي متميز، تم فيه تمثيل كل الجهات المعنية بملف الملكية الفكرية فى مصر».