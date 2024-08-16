أوكرانيا تستأنف شحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود رغم التحديات الروسية

بدأت موانئ الحبوب الحيوية في أوكرانيا، على البحر الأسود، مجددًا شحن كميات ضخمة من الحبوب. ومع ذلك، يخطط أحد التجار الرئيسيين للإبقاء على تصدير كميات كبيرة عبر طرق نهرية أكثر تكلفة بكثير.

على الرغم من أن الشحنات النهرية بالكاد تحقق ربحًا لشركة "نيبولون إس.إيه"، أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أهمية وجود بديل جاهز في حال تعرضت موانئ أوديسا لهجمات روسية تؤدي إلى تعطيل حركة الشحن في المياه العميقة مجددًا، وفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويتوقع أيضًا أن يكون لهذا المسار تأثير متراكم يتمثل في إثناء روسيا عن شن ضربات على محطات البحر الأسود، لأن هذه الضربات ستكون أقل تأثيرًا على صناعة التصدير.

قال أندريه فاداتورسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نيبولون، في مقابلة: "الحقيقة هي أننا لدينا بدائل توفر الحماية لموانئ أوديسا".

وأضاف: "هذا التوجه سوف يجعل روسيا تفهم أن إنفاقها على الهجمات الصاروخية لن يحقق الأثر الذي تسعى إليه، وأن الشحنات لن تتوقف".

تشن روسيا هجمات تستهدف البنية التحتية في موانئ جنوب البحر الأسود في أوكرانيا، بما في ذلك أوديسا، منذ انسحابها في يوليو 2023 من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022، والذي كان يسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر.

وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف تنفيذ الاتفاق بأن العقوبات الغربية تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.