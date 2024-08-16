الهند تطلق قمرا صناعيا متطور لمراقبة الأرض

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أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو بنجاح، القمر الصناعي المتطور EOS-08 المخصص لمراقبة الأرض، وذلك من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا جنوب الهند.

وانطلق القمر الصناعي EOS-08 على متن صاروخ SSLV الذي يبلغ ارتفاعه 112 قدما (34 مترا) في الساعة 11:47 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0347 بتوقيت جرينتش أو 9:17 صباحا بتوقيت الهند).

وسيدرس القمر الصناعي الأرض باستخدام جهازين، حمولة الأشعة تحت الحمراء الضوئية الكهربائية EOIR وحمولة نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية GNSS-R.

وكتب مسؤولو منظمة أبحاث الفضاء الهندية في وصف المهمة: "ستستخدم بيانات الأشعة تحت الحمراء التي يرسلها مرصد EOIR في تطبيقات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة الكوارث ومراقبة البيئة واكتشاف الحرائق ومراقبة النشاط البركاني ومراقبة الكوارث الصناعية ومحطات الطاقة، وفي الوقت نفسه، سوف يثبت نظام GNSS-R القدرة على استخدام إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية المنعكسة للكشف عن الفيضانات، وتقييم رطوبة التربة، وتحليل الرياح فوق المحيط".

وأشار المسؤولون في المنظمة إلى أن مهمة EOS-08، تهدف إلى دمج التقنيات الجديدة المطلوبة للأقمار الصناعية التشغيلية المستقبلية.

وتعتبر هذه هي المهمة الثالثة على الإطلاق لصاروخها الجديد SSLV.