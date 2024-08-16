سفارة إيران في لبنان: يمكننا مهاجمة العدو في أي نقطة في بلدنا

قالت السفارة الإيرانية في بيروت، اليوم الجمعة، إن إيران يمكنها إذا لزم الأمر مهاجمة العدو من أي نقطة في إيران.

من جانبه، قال وزير خارجية إسرائيل لنظيريه الفرنسي والبريطاني إنه "إذا هاجمتنا إيران نتوقع من الحلفاء مشاركتنا في الدفاع والهجوم"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الخميس، أن 40 ألف جندي أمريكي موجودون حاليا في الشرق الأوسط، مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، توم كروسون، إن "هناك نحو 40 ألف جندي أمريكي في منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أنه "عادة ما يكون هناك نحو 34 ألف جندي في المنطقة".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، للصحفيين إن وزارة الدفاع تواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب.