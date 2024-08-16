سلوت يعلن بقاء لويس دياز ويقطع الطريق على برشلونة

أنهى أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، الجدل المثار حول مصير مهاجمه الكولومبي لويس دياز، الذي ارتبط مؤخرا بالانتقال لبعض الأندية الأوروبية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى دخول لويس دياز دائرة اهتمامات برشلونة، بينما أفادت وسائل إعلام أخرى باتفاقه مع مانشستر سيتي على الانضمام لصفوفه.

وتحدث سلوت في موتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة إيبسوتش تاون، قائلًا:" مستقبل لويس دياز معنا، ولقد أحببت بشدة ما شاهدته منه، لقد ترك انطباعا هائلا بالنسبة لي، وأنا أحبه كثيرا".

وعن عدم إبرامي ليفربول صفقات كبيرة في الانتقالات الصيفية، اجاب سلوت:" ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، قام بقصارى جهده لضم زوبيميندي".

أتم سلوت:" الآن سنمضي باللاعبين الذين نملكهم، فنحن في وضع جيد، لكن ريتشارد يحاول تعزيز القائمة، وبكل تأكيد، نحن نحاول".