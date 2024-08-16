اليونيسف تعزز الدعم الإنساني وتتفقد المرافق الصحية في الشيخ زويد

تفقد وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مدينة الشيخ زويد لتعزيز الدعم الإنساني ومعرفة مدى جاهزية المرافق الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين.

استقبل الدكتور علي أبو عالية، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويدـ الدكتور معتز صالح، مدير برامج التغذية، والدكتور عصام علام، مدير برنامج الطوارئ، والدكتور مطرب جون، القائم بأعمال مدير قسم نماء الأطفال والحفاظ على حياتهم. كما رافقهم خلال الزيارة الدكتور محمد فوزي، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتورة إينا سلام، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية.

تم المرور على بعض وحدات الرعاية الأولية بالشيخ زويد في الشلاق وأبو طويلا، وأيضاً على نقاط الخدمات الطبية (الكرافانات) في قريتي أبو العراج والجورة (ملحق على وحدة الظهير).

أبدى الوفد إعجابه بمستوى أداء الأطقم الطبية وجودة العمل، مشيدين بكافة الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في شتى المجالات، من أجل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

ثم قام الوفد بالمرور على مستشفى الشيخ زويد للوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها أقسام المستشفى مثل النساء والولادة، العناية المركزة، قسم الأطفال والحضانات.

كما أكد وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التزام المنظمة بمساندة وزارة الصحة في جهودها لحماية صحة المواطنين، خصوصاً الأم والطفل.