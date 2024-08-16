مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل

قتل خمسة أشخاص يوم الخميس عندما تحطمت طائرة صغيرة ذات محركين في مزرعة ببلدة أبياكاس في ولاية ماتو جروسو غربي البرازيل.

ونقلت شبكة "جلوبو نيوز" الإخبارية البرازيلية عن الشرطة العسكرية قولها إن الضحايا هم أرني سبيلينج، صاحب شركة زراعية والرئيس السابق لنادي "يونيون سبورتس" لكرة القدم، وحفيداه، وموظف في شركته، وقائد الطائرة.

وكانت الطائرة من طراز "كينج إير" ذات المحركين، التي تتسع لسبعة أشخاص، في طريقها إلى مدينة روندونوبوليس قادمة من نزل "بوسادا أمازونيا فيشينج" الفاخر عندما تحطمت وانفجرت عند الاصطدام.

وقالت القوات الجوية البرازيلية إنه تم إرسال فريق خبراء من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث الجوية إلى أبياكاس للتحقيق في أسباب الحادث.

يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "فو باس" في مدينة فينيدو بولاية ساو باولو جنوب شرقي البرازيل، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 62 راكبا.