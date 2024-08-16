نفى المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الشائعات المتداولة حول وقف استيراد السيارات للوكلاء، مؤكدا أنها «عارية تماما من الصحة»، مشيدًا بتجاوب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع طلبات الوكلاء لفتح نافذة الاستيراد.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إلى عودة إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة «نافذة» للتسجيل المسبق للشحنات، بشكل مؤقت.



وأوضح أن سوق السيارات في الوقت الحالي يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، قائلا: «هناك استقرار حاليا في الأسعار، ولا توجد ارتفاعات، والتحركات البسيطة في سعر صرف الدولار لا يكون ليس تأثيرات على السوق».



وأكد أن بدء الإفراج عن شحنات جديدة من السيارات اليوم؛ سيساهم في استقرار السوق ومنع حدوث زيادات في الأسعار، متابعا: «لا توجد زيادة في الأسعار، السوق مستقر حاليا، ومن يرغب في الشراء أنصحه بالشراء فورًا، لأن الوقت الحالي مناسب للشراء».



وأوضح أن ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام؛ ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على مصر، مرجعا ذلك إلى التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا:« لم يحدث في تاريخ أمريكا أن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 8 مرات، المناخ صعب جدا؛ لكن الحمد لله رب العالمين الناس تنظر على الدول حوالينا تعرف الحمد لله رب العالمين إننا في نعمة كبيرة جدًا والأسعار والدنيا مستقرة».