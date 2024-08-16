ترامب: سأدعم إسرائيل وأريدها أن تنتصر بسرعة

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال إنه سيقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه للانتصار، مؤكدا: "لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ترامب قوله إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لم يشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما الشهر الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي، في منزله في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، أنه تحدث آخر مرة مع نتنياهو خلال لقائهما، وتابع أنه أخبر نتنياهو "أن يحقق انتصاره وينهي هذا الأمر"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكر ترامب عندما سئل عما إذا كان يشجع نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار: "لا، لم أشجعه، فهو يعرف ما يفعله لقد شجعته على إنهاء هذا الأمر، تريد إنهاء الأمر، لذا يجب أن ينتهي بسرعة لكن انتصر، وأنهي الأمر ويجب أن يتوقف القتل".

وكان ترامب لفترة طويلة مؤيدا قويا لإسرائيل ونتنياهو، وزاد من تواصله مع الناخبين اليهود في الأيام الأخيرة من خلال الترويج لدعمه للدولة اليهودية.