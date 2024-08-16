كريم رمزي يقدم تصورًا لشكل وجدول الدوري في الموسم الجديد

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يقدم الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه رقم 10 عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري تصور كامل لشكل وجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025 خلال حلقة البرنامج غدا السبت في الساعة الثانية عشرة صباحا.

ويستعرض كريم رمزي جدولا كاملا لمسابقة الدوري الممتاز يتضمن مواعيد المباريات والملاعب التي ستقام عليها المواجهات، بالإضافة لفترات التوقف الدولية والمباريات المؤجلة للفرق المشاركة في البطولة الإفريقية.

وجاء إعداد فريق عمل برنامج رقم 10 لجدول الدوري الجديد وتقديم تصور كامل بموعد بداية ونهاية بجهود ذاتية كاملة من فريق عمل البرنامج بقيادة الإعلامي كريم رمزي ورئيس التحرير أحمد الدرمللي، ودون تدخل أو مساعدة من أي مسئولين لديهم خبرات سابقة في العمل بلجان المسابقات سواء محليا أو عالميا.

ويستعرض كريم رمزي خلال حلقة غدا السبت جدول الدوري كاملا من الجولة الأولى وحتى الجولة 34 بتوقيتات المباريات، وكافة تفاصيل البداية والنهاية للمسابقة.

كما يشرح الإعلامي كريم رمزي كيفية إعداد هذا الجدول المقترح والطريقة التي عمل بها فريق عمل البرنامج لتقديم التصور لشكل جدول الدوري في الموسم الجديد.

برنامج رقم 10 يذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري من السبت إلى الأربعاء في الثانية عشرة صباحًا.