تقرير حقوقي: 332 حالة قتل للنساء تظهر عنفا منهجيا ضد المرأة في أفغانستان

ذكرت منظمة "أفغان ويتنس" المعنية برصد قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان أن أشكالا مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، زادت خلال ثلاثة أعوام من حكم طالبان في افغانستان.

ونشرت المنظمة ومقرها بريطانيا تقريرا ، بمناسبة الذكرى الثالثة لاستيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، أعربت فيه عن القلق بشأن الاستبعاد المنهجي للنساء من الحياة العامة.

ويلقي التقرير الضوء على الانتشار المتزايد للعنف، القائم على النوع الاجتماعي، الذي يودي أيضا بحياة 28 ضحية شهريا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة. وأضافت المنظمة أن 840 امرأة تعرضن لعنف قائم على النوع الاجتماعي، في العامين ونصف الماضيين، مع الإبلاغ عن 332 حالة قتل الإناث.

كما أشارت المنظمة إلى تراجع كبير في الاحتجاجات العامة، من قبل ناشطات حقوقيات في أفغانستان. وفي عام 2021، تم تنظيم 88% من الاحتجاجات في أماكن عامة، لكن هذا الرقم تراجع إلى النصف في عام 2022 وتراجع أكثر في مطلع عام 2024

. وحاليا يتم تنظيم 94% من الاحتجاجات عبر الانترنت أو في أماكن خاصة، غالبا ما تكون غير معروفة. ومن منذ سيطرتها على السلطة، في أغسطس 2021، منعت حكومة طالبان النساء والفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، ومن الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وطردت الآف النساء من وظائف حكومية .