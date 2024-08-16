مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها هذا الأسبوع على تباين

اختتمت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع الجاري على مكاسب قوية، وسط حالة من التفاؤل عقب سلسلة إيجابية من البيانات الأمريكية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم، بنسبة 0.3 بالمئة، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ السادس من مايو الماضي، حيث زاد خلال الأسبوع الجاري بواقع 2.4 في المئة.

وكان المؤشر فاينانشال تايمز في لندن الأسوأ أداء بين نظرائه الرئيسيين في أوروبا، فقد انخفض بنسبة 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو الماضي، تماشيا مع التوقعات.

ويعتبر قطاع السيارات الرابح الأكبر في تداولات، اليوم، حيث صعد بنسبة 1.2 بالمئة، مدعوما بالمكاسب التي حققها سهم فيراري الذي زاد بنسبة 3.1 بالمئة، وسهم ستيلانتس الذي ربح 1.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أمس الخميس، قوة في الإنفاق الاستهلاكي، مما هدأ المخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد في العالم.