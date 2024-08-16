مياه الشرب بدمياط تختتم فعاليات قافلة نقطة مياه بالتعاون مع الجهات الشريكة

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، فعاليات قافلة "نقطة مياه" التي أُقيمت في مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، بالتعاون مع عدة جهات شريكة، من بينها المجلس القومي للمرأة بدمياط.

وأوضح أحمد متولي، مدير عام شئون مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت الأطفال والأمهات.

تضمنت القافلة ورش عمل للسباكة، معرض رسم، مسرح عرائس، ندوات توعوية، ورشة تكنولوجية إلكترونية، ورشة حكي، عروض غنائية وشعرية للموهوبين، وورشة سباكة منزلية للسيدات، بالإضافة إلى ورشة تلوين.

كانت القافلة تهدف إلى تقديم يوم توعوي تفاعلي يركز على أهمية ترشيد استهلاك المياه.

من جانبها، أشارت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، إلى أن القافلة احتوت على العديد من الأنشطة والفعاليات التي نُفذت بالتعاون مع الجهات الشريكة، مثل المجلس القومي للسكان، الأزهر الشريف، الصحة، التعليم، والثقافة.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت عروضًا غنائية للموهوبين، كما تم توزيع هدايا للأطفال المشاركين في الأنشطة المختلفة، تعزيزًا لوعيهم بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها.