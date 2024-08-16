إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة

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أعلن إيهاب جلال مدرب فريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة اليوم الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: