 إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة - بوابة الشروق
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إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة

الزمالك والإسماعيلي.. تصوير: إسلام صفوت
الزمالك والإسماعيلي.. تصوير: إسلام صفوت
محمد جلال
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 8:48 م

أعلن إيهاب جلال مدرب فريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة اليوم الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:


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