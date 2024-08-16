النرويج: إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا بديل عنه

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الجمعة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية وقف عمل مكتب بلاده التمثيلي في فلسطين؛ يعني أن تل أبيب "لا تدعم فكرة حل الدولتين"، مطالبا العالم بأن يؤكد ألا بديل غيره.

وقال الوزير إيدي في تصريحات صحفية: "اضطررنا لإغلاق مكتبنا مؤقتا".

وأضاف: "نفهم التصرف الإسرائيلي بأن الحكومة لا تدعم فكرة حل الدولتين ويريدون تقويض جهودنا في الوصول إلى هذا الحل، ولكن سنواصل جهودنا لتحقيقه، فلا بديل فعال له".

وتابع: "إجراءات إسرائيل ضدنا سببها دعمنا لفلسطين لا سيما في المحاكم الدولية"، واصفا الخطوة الإسرائيلية بأنها متطرفة.

وشدد على أنه "على العالم أن يكون واضحا ويؤكد ألا بديل فعال سوى حل الدولتين".