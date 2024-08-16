جيش الاحتلال يخطر الفلسطينيين بمغادرة المناطق الإنسانية في خان يونس ودير البلح

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان شمال خان يونس وشرقي دير البلح في قطاع غزة، بمغادرة المناطق الإنسانية بسرعة قبل عمليات عسكرية سيجريها هناك.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا"، مضيفا أنه يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال.

كما زعم أن حركة "حماس" تستغل تلك المناطق "الإنسانية" لإطلاق قذائف صاروخية نحو محيط القطاع، مضيفا: "نؤكد أنه في إطار عملية الإخلاء نقلت رسائل إلى المعنيين في المؤسسة الصحية الفلسطينية والجهات في المجتمع الدولي بعدم الحاجة إلى إخلاء المستشفيات الموجودة في المنطقة الإنسانية".

وتتم عمليات الإخلاء من خلال رسائل نصية "SMS" ورسائل صوتية مسجلة ومكالمات هاتفية ومقاطع إعلامية باللغة العربية ومناشير.