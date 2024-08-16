المرصد الأورومتوسطي: أمريكا تندد بالبيانات لكنها تدعم إسرائيل بكل الأدوات لاستمرار جرائمها في غزة

قال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدكتور محمد المغبط، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة تضغط لوقف إطلاق النار لفترة وإدخال بعض المساعدات إلى قطاع غزة، لكنها من جهة أخرى وقعت عقدًا بتسليح إسرائيل بنحو 18 مليار دولار.

وتابع: «هذا يعني عن أن الولايات المتحدة تندد بالبيانات من جهة، ومن ناحية أخرى تدعم إسرائيل بكل الأدوات التي تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم».

وأشار إلى أن الدعم الغربي الذي يقدم لإسرائيل لم يقتصر على الصعيد العسكري، ضاربًا المثل بألمانيا التي قدمت دعما قضائيا مطلقا لإسرائيل لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية.