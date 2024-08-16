الكتاب يفتح النار على بايدن ويتزامن مع كتاب كاملا هاريس

أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية ، دونالد ترامب ، عن موعد صدور كتابه الرسمي الثالث منذ ترك منصبه بعنوان «أنقذوا أمريكا» على أن يصدر عن دار نشر "وينينج تيم" الأمريكية في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، وهو كتاب مصور يهدف "ترامب" من خلاله لتسليط الضوء على "النجاح الكبير" للولايات المتحدة تحت قيادته، مؤكدًا إنه يمثل "القوة" التي ستتمتع بها البلاد مرة أخرى إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم. ويتزامن إعلان صدور الكتاب مع كتاب «الحقائق التي نحتفظ بها» لكاملا هاريس الذي تصدر قوائم "أمازون" للكتب الأكثر مبيعًا خلال الأيام الماضية، والذي عرضته جريدة الشروق الأسبوع الماضي.



وأوضح "ترامب"، المرشح الرئاسي الجمهوري الحالي، أنه يقدم من خلال كتابه الجديد نظرة جامعة على فترة رئاسته الأولى، وأيضًا رؤية شاملة لفترة ولايته القادمة، وقد اختار "ترامب" بنفسه كل صورة في الكتاب الجديد، وأوضح للقراء أجندته السياسية الكاملة التي يسعى بها لتشكيل إدارة جديدة في الولايات المتحدة.

وقال "ترامب": "يمثل هذا الكتاب الحملة الرئاسية التي نحن في خضمها الآن والتي تسير بشكل جيد"، ويحتوي الغلاف على الصورة الأيقونية التي التقطها إيفان فوتشي من وكالة "أسوشيتد برس" لـ "ترامب" وهو يقف منتصرًا أمام العلم الأمريكي بعد لحظات فقط من محاولة الاغتيال في وقت سابق من هذا الشهر خلال إلقاءه كلمة في منطقة بتلر ببنسلفانيا.

وقد استعاد "ترامب" عاداته القديمة من توجيه النقد اللاذع والهجوم الصريح من خلال صفحات الكتاب الجديد؛ ففتح النار على رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، وقال: "نحن نخوض الانتخابات الآن ضد مجنون يساري متطرف"، وأضاف: "لقد تمكنا من هزيمة بايدن ولهذا السبب استقال" في إشارة من "ترامب" لانسحاب "بايدن" من السباق الرئاسي القادم، وتابع: "لقد انسحب "بايدن" بسبب المناظرة وبسبب أنه هُزم"، وقال أيضًا متهكمًا: "لقد كان بايدن في أسفل استطلاعات الرأي العام الأمريكي لدرجة أنهم طردوه".

وقد أوقف "بايدن" مساعي إعادة انتخابه الأسبوع الماضي وسط ضغوط متزايدة من داخل الحزب الديمقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضد "ترامب" في يونيو الماضي، وأوصى بترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس مكانه في السباق الرئاسي، وقد حصلت "هاريس" على تأييد أغلبية الحزب الديمقراطي مما يشير إلى أنها ضمنت ترشيح الحزب الديمقراطي المفترض للرئاسة.

ولم تسلم "هاريس" أيضًا" من مقارعة "ترامب"؛ فقال إنها يسارية متطرفة تسعى لتدمير الولايات المتحدة الأمريكية ولا تملك أية إمكانيات تؤهلها لتولي الرئاسة، وأضاف "ترامب" متهكمًا أن "هاريس" لا تستطيع التعامل مع قادة العالم الحاليين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الصيني شي جين بينج.

وتابع: "إنها تملك ضحكة سخيفة لا يود أحد سماعها لاسيما في قاعة الاجتماعات"، وتحدث "ترامب" عن حملتها الرئاسية لعام 2020 قائلاً: "لم تصل أبدًا إلى الولاية الأولى، إنها أسوأ من بايدن". نقلًا عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

أما عن كتابه الجديد، فقد أكد "ترامب" أنه يمثل كل ما يحدث على أرض الواقع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه يمثل أيضًا الكثير من الماضي الجميل في البيت الأبيض، بما في ذلك علاقاته بزعماء العالم، وهو أمر مهم للغاية الآن، لا سيما مع مجريات الأحداث السياسية الجديدة والمنحنى الخطر الذي يتخذه العالم من تسلل السفن الروسية إلى كوبا؛ واعتراض الطائرات فوق ألاسكا؛ وتعاون روسيا والصين معًا ضد الولايات المتحدة.

وقال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري الحالي إن كتابه الثالث مستمد من النجاح الذي حققته الولايات المتحدة ككل، وقد أصدر "ترامب" عام 2021 أول كتاب مصور له بعنوان «رحلتنا معًا»، وأصدر كتابه الثاني بعنوان «رسائل إلى ترامب» عام 2023 والذي يتضمن مراسلات خاصة بين "ترامب" والسياسيين والمشاهير على مدار السنوات الأربعين الماضية.

ويسلط الكتاب الجديد الضوء على القمم التاريخية مع زعماء العالم على خلفية مشاهد من داخل البيت الأبيض في عهد "ترامب"، كما يسلط الضوء على "الموضوعات والإنجازات الرئيسية لترامب"، بما في ذلك مفاوضات التجارة، وتخفيضات الضرائب، والدبلوماسية الدولية، وأمن الحدود.