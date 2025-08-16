النقل تعلن بدء البرنامج التدريبي المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الشاحنات والتريلات

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدء تنفيذ مبادرتها التدريبية المجانية الموجهة للسائقين تحت شعار: "سائق واعٍ .. لطريق آمن"، اليوم السبت، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل، والتي حظيت المبادرة منذ الإعلان عنها بإقبال كبير، حيث تلقت الشركة أكثر من 700 طلب اشتراك من مختلف السائقين، تم تصنيفهم وفقًا لدرجة الرخصة (أولى – ثانية – ثالثة) وقد وقع الاختيار في المرحلة الأولى، على أصحاب الرخصة الدرجة الأولى، منوهة إلى تحديد 250 سائقا للالتحاق بالبرنامج، تم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تدريبية، كل مجموعة تضم 25 سائقا، بما يضمن فاعلية التدريب وسهولة المتابعة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية ووزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البرى وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام، وفي ضوء تكليفات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة للنقل البحري والبري باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة ودعم منظومة النقل البري لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي متكاملا ليغطي الجوانب النظرية والعملية على مدار يومين متتاليين، حيث عُقد اليوم الأول السبت بشكل (نظري) بمقر الشركة القابضة، واشتمل على محاضرات متخصصة تتناولت (الصيانة الميكانيكية للمركبة وأجزاء المحرك - الأعطال البسيطة وطرق معالجتها - موضوعات الصحة النفسية والسلوكية، مع التركيز على الضغوط التي تؤدي إلى الحوادث وكيفية تجنبها - الجانب الكهربائي للمركبة بما يشمل الدوائر الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف).

وأوضحت أن اليوم الثاني من البرنامج سيشمل التدريب العملي، ويقام غدا الأحد، ويتضمن البرنامج شرحا تفصيليا لقواعد المرور والإشارات المرورية، وتدريبا عمليا ميدانيا على القيادة الآمنة، يتم تنفيذه بواسطة نخبة من المتخصصين السابقين بالإدارة العامة للمرور، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم العملية في الميدان.

وأكدت الشركة القابضة أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد سائق واعٍ قادر على مواجهة تحديات الطريق، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، كما تعكس المبادرة التزام وزارة النقل بدورها المجتمعي من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيادة الامنة ، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سلامة الركاب وحماية الأرواح والممتلكات.

وقالت الوزارة إنه من المخطط قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإستكمال البرنامج مع باقي المتقدمين من السائقين أصحاب الرخص الثانية والثالثة، بما يضمن شمول جميع السائقين المستهدفين خلال المراحل المقبلة، في خطوة طموحة لترسيخ مبادئ الالتزام المروري و ثقافة القيادة الآمنة.

وأضافت أن الحضور من السائقين قد أشادوا بالمبادرة التي أطلقتها الوزارة وبالبرنامج المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الشاحنات والتريلات، ووصفوه بأنه برنامج متميز سيساهم في زيادة الخبرات النظرية والعملية لهم بأساليب وقواعد القيادة الآمنة على الطرق، كما أشادوا بالمميزات التي يتضمنها البرنامج حيث أنه برنامج تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم وسيتم منح المتدربين شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع توفير فرص لهم للعمل بالشركات التابعة للوزارة بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبي.