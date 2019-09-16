تجديد تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

بمشاركة أكثر من 20 دولة.. انطلاق مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية 21 سبتمبر

من «ماما زمانها جاية» حتى «جدو علي».. 21 أغنية ارتبطت بطفولتنا