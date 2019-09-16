 تجديد تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم - بوابة الشروق
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تجديد تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

مصطفى البنا:
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 4:06 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 4:06 م

قرر الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، تجديد تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حيث أصدر قرار رقم 2008 لسنة 2019 بتجديد تعيين الدكتورة شيرين علي طايع الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات؛ مديرًا لمركز إنتاج المقررات الإلكترونية.

والقرار رقم 2007 لسنة 2019 بتجديد تعيين الدكتور مسعود إسماعيل مسعود المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات؛ مديرًا لمشروع البوابة الإلكترونية.

والقرار رقم 2009 لسنة 2019 بتجديد تعيين الدكتور خالد رمضان إبراهيم المدرس بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية؛ مديرًا لوحدة ضمان الجودة بالإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

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