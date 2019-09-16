مولودية الجزائر ينفرد بصدارة الدوري الجزائري

انفرد مولودية الجزائر بصدارة دوري المحترفين المحلي لكرة القدم، اثر تغلبه على مضيفه مولودية وهران 3-2، يوم الأحد، في مباراة مقدمة عن المرحلة الخامسة من المسابقة.

رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم بنقطتين على شباب أهلي برج بوعريريج المتصدر السابق، بينما تراجع مولودية وهران للمركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط.

سجل سفيان بن دبكة في الدقيقتين 30 و90، وبلقاسم براهيمي في الدقيقة 40، أهداف مولودية الجزائر، فيما أحرز بوعلام مصمودي، وزكرياء منصوري من ركلة جزاء في الدقيقتين 55 والثانية من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع على الترتيب هدفي مولودية وهران