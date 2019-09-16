اليونان: لاجارد ستبقي على الأرجح على خطة التحفيز المعلنة من «المركزي الأوروبي»

توقع محافظ البنك المركزي اليوناني، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يانيس ستورناراس، أن تبقي كريستين لاجارد على أسلوب السياسة المرنة والتحفيزية عندما تخلف رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي في منصبه في نوفمبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ستورناراس القول في مقابلة في أثينا اليوم الاثنين: "هناك استنتاجات نقدية واقتصادية ومالية، تشير إلى أن الرئيسة الجديدة للمركزي الأوروبي كريستين لاجارد ستستمر بطريقة أو بأخرى على نفس المسار".

تجدر الإشارة إلى أن ستورناراس كان من بين غالبية صناع سياسة المركزي الأوروبي الذين أيدوا شراء سندات ضمن خطة للتحفيز كشف عنها دراجي الخميس الماضي وشملت أيضا خفض سعر الفائدة.

ورغم أن دراجي زعم أنه كان هناك "إجماع واسع" على هذه الخطوة، فإنها قوبلت باعتراض محافظين يمثلون أكثر من نصف السكان والناتج الاقتصادي لدول العملة الأوروبية الموحدة.

وقال ستورناراس: "هناك تكاليف وفوائد لأي قرار.. إلا أن فوائد اتخاذ إجراء الآن تتجاوز إلى حد كبير التكاليف".

ولفت إلى أن التحفيز له ما يبرره في المرحلة الراهنة نظرا للتوقعات الاقتصادية المتواضعة لمنطقة اليورو.