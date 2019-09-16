توقعات باجتماع كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين الأسبوع المقبل

قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية توماس دونوهو، إنه من المتوقع أن يستأنف كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين المفاوضات في الأسبوع المقبل، حيث لا يزال أمامهم الكثير من العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضح دونوهو أن مسؤولين أقل مستوى من الدولتين سيجتمعون يوم الجمعة. وتحدث دونوهو للصحفيين في واشنطن بعدما خاطب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، المديرين التنفيذيين الحكوميين والمحليين بالغرفة اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن مسؤولين بالإدارة ناقشوا التقدم بعرض للصين بشأن إبرام اتفاق تجاري محدود يؤخر أو يلغي بعضا من الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل التزامات من جانب الصين بشأن الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية

وكان لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين قد اجتمعا آخر مرة مع نظيرهما الصيني نائب رئيس الوزراء لوي هي في شنغهاي في أواخر يوليو الماضي. ومنذ ذلك الحين أضافت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 110 مليارات دولار مما دفع الصين إلى الرد بفرض تعريفات على سلع أمريكية جديدة.

وأضاف دونوهو أن شركات صناعة أشباه الموصلات الأمريكية تحث ترامب على الضغط على هواوي للحصول على التراخيص اللازمة.