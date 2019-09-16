 وزير خارجية الصين يترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الصين يترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 1:23 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 1:23 م

يترأس عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التي تبدأ في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الوزير وانغ يي سيشارك في الاجتماعات بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الصيني "شي جين بينج"، وسيلقي خطابا رئيسيا يتحدث فيه عن الإنجازات التي حققتها الصين خلال 70 عاما، ومواقف الصين من مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضافت يينغ أن وزير الخارجية الصيني سيشارك كذلك في عدد من الاجتماعات، ويلتقي بعدد من القادة والمسؤولين في نيويورك.

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