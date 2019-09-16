أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الخميس الماضي، حل البرلمان، وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة من المقرر إنطلاقها في 21 أكتوبر المقبل بجميع الدوائر الانتخابية الـ338، فيما لم يعلن رسميا عن سبب الحل.

وانطلقت الحملات الدعائية الرسمية، والتي ستستمر 50 يوما، في نفس يوم إعلان حل البرلمان، فيما أخذ ترودو -المنتهية ولايته- في إحدى حملاته الانتخابية يشجع المواطنين على انتخاب حكومته مرة أخرى، الممثلين في النواب المسيطرين على أغلبية مقاعد مجلس العموم عن الحزب الليبرالي الحاكم الذي يتزعمه.

ومثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ترتبط الأغلبية الساحقة في البرلمان بكرسي رئاسة الوزراء، حيث يجب على المرشح لمنصب رئيس وزراء كندا أن يكون قائدا لأحد الأحزاب السياسية، وأن يحصل نواب هذا الحزب على 170 مقعدا على الأقل؛ كأغلبية مقبولة في البرلمان الكندي.

في عام 2015، تقلد ترودو منصب رئيس وزراء البلاد، وخلال توليه المنصب ضربت حكومته فضيحة سياسية كبرى؛ دفعت بعض الوزراء وأعضاء مكتبه للاستقالة، وهي القضية التي اتهم فيها ترودو ومسؤوليه بالسعي للتأثير على المدعية العامة في قرارها بشأن قضية متصلة بملاحقة جنائية ضد مجموعة الهندسة العملاقة "إس إن سي-لافالان".

ويعتبر أندرو شير، زعيم الحزب المحافظ المنافس الأقوى لترودو المنتهية ولايته، حيث كان شير مهاجما شرسا لرئيس الوزراء، فيما حذر الأخير الكنديين من السياسات التقشفية التي سيتبعها حزب المحافظين حال تقلده الحكم، كما أن استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "BBC" على الجمهور الكندي، أظهر تعادل الليبراليين والمحافظين في الأصوات بنسبة أقل من 34%.

ووفقا لموقع "جلوبال نيوز" الكندي، أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة "إيبسوس"، أن زعيم المحافظين أندرو شير حصل على موافقة 36% من الكنديين، مقارنة بـ32% لجاستن ترودو.

كما أظهر الاستطلاع، أن غالبية الكنديين يريدون التغيير، حيث قال 37% إنهم سيصوتون لصالح المحافظين ضد الحزب الحكومي الليبرالي، في الانتخابات الفيدرالية (النواب).

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن "أندرو شير" المعارض الأقرب لمنصب رئيس وزراء البلاد.

1- ولد في 20 مايو عام 1979، ونشأ في أسرة ميسورة الحال.

2- درس التاريخ في جامعة أوتاوا.

3- حصل على درجة البكالوريوس في جامعة ريجينا عام 2000.

4- بعد الزواج، عمل كوسيط تأمين ونادل، ثم في مكتب الدائرة الكندية للتحالف.

5- في عام 2004، أصبح العضو البرلماني الأكثر تصويتا من حزب المحافظين بـ861 صوتًا وكان يبلغ 25 عاما.

6- في عام 2006، أعيد انتخابه مرة أخرى في البرلمان عن نفس الدائرة "ريجينا كوابيلي".

7- في 2006، تقلد منصب نائب رئيس اللجان العامة للبرلمان؛ ليصبح متفردا بالمنصب في اتحاد دول الكومنولث التابعة لحكم المملكة البريطانية.

8- في 2008، شغل منصب نائب رئيس مجلس البرلمان ورئيس اللجان الجامعة.

9- في عام 2011، أصبح أصغر رئيس مجلس النواب في التاريخ الكندي.

10- الآن يشغل زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض منذ عام 2015.