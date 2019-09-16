كوريا الجنوبية تقدم منحة للمرحلة الجامعية للحاصلين على الثانوية بمجموع 80%

يبدأ المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة، في تلقي طلبات الالتحاق بالمنحة الدراسية المقدمة من الحكومة الكورية لعام 2020 للمرحلة الجامعية (البكالوريوس) من 19 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل، وذلك بمقر المركز بالدقي.

وأوضح المركز- في بيان اليوم الاثنين - أنه يحق للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 80% أو أكثر التقدم للمنحة التي تتيح الدراسة في جميع المجالات، على أن تغطي الحكومة الكورية تكاليف المنحة بالكامل..مشيرا إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة الإطلاع على شروط والأوراق المطلوبة للمنحة من خلال الموقع الالكتروني http://www.studyinkorea.go.kr .

ومن المقرر أن ينظم المركز الثقافي، بمقره بالدقي، محاضرة تعريفية حول المنحة الأربعاء المقبل من الساعة الثانية وحتى الرابعة على أن يكون الحضور بأسبقية الحضور والتسجيل الذي سيبدأ في نفس اليوم الساعة الواحدة والنصف ظهرا.