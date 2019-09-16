سلطنة عمان: هجوم أرامكو تصعيد لا طائل منه

أعربت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن أسفها العميق إزاء الهجوم على معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أن ذلك تصعيد لا طائل منه.