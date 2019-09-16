 سلطنة عمان: هجوم أرامكو تصعيد لا طائل منه - بوابة الشروق
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سلطنة عمان: هجوم أرامكو تصعيد لا طائل منه

علم عمان
علم عمان
مسقط - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 6:32 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 6:32 م

أعربت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن أسفها العميق إزاء الهجوم على معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أن ذلك تصعيد لا طائل منه.

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