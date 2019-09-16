 ولي عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت - بوابة الشروق
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ولي عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت

علم البحرين
علم البحرين
(رويترز)
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 11:29 م

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.


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