ولي عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت

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قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.