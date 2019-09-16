الأمم المتحدة تحث على سرعة إتمام استعدادات الانتخابات الرئاسية الأفغانية

حثت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) اليوم الاثنين جميع الأطراف على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر الجاري، لضمان حق المواطنين في التصويت.

وحثت البعثة مفوضية الانتخابات المستقلة ومفوضية الشكاوى الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين والإعلام والرموز وكل شركاء العملية الانتخابية على مضاعفة جهودهم من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة والانتهاء من جميع الاستعدادات قبل فتح أبواب لجان الاقتراع، وذلك حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية.

كما شدد ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في أفغانستان تادميشي يماماتو على أهمية مصداقية الانتخابات في تحقيق الديمقراطية وأن العمل لا يقع فقط على مفوضية الانتخابات ومفوضية الشكاوى، وأنه لا يجب حرمان من لهم حق التصويت من المشاركة التي تمثل وسيلة لحماية الإنجازات التي تحققت في أفغانستان وإظهار الدعم للعملية السياسية السلمية.

كما أكدت البعثة التزامها بالقيام بكل ما في استطاعتها لدعم مفوضية الانتخابات ومفوضية الشكاوى لتحقيق انتخابات أفغانية شفافة وشاملة.