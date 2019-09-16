لودريان: فرنسا ستقدم مساعدات للسودان بقيمة 60 مليون يورو

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو ستدفع 15 مليون يورو منها فورًا بواسطة الأجهزة الفرنسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).

وقال لودريان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن فرنسا ستساعد السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، مؤكدًا أن بلاده ستعمل كذلك على تطوير علاقاتها الثقافية مع السودان.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقى بمكتبه بالقصر الجمهوري بوزير الخارجية الفرنسي، الذي وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى الخرطوم، في حضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن اللقاء تطرق لأهمية تحقيق السلام وأن التحديات التي تواجه السودان ليست تلك المتعلقة فقط بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي وإنما التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم التي تساعد على تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشعب السوداني.

وأضافت الوزيرة أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده للإسهام في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية.

وأكدت وزيرة الخارجية أن مباحثات رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الفرنسي تطرقت للقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء والتنسيق بينهما بما يخدم الرؤيا المشتركة للسودان وفرنسا.