مهرجان يوزدوم للموسيقى المخصص لمنطقة بحر البلطيق ينطلق خلال أيام

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تقيم جزيرة يوزدوم الواقعة في بحر البلطيق الشهيرة بشواطئها وحدائقها الطبيعية، مهرجانا سنويا للموسيقي الكلاسيكية أواخر الشهر الجاري وحتى منتصف الشهر المقبل تقريبا.

وتأسس مهرجان يوزدوم السنوي عام 1994 وهو مخصص للموسيقى من مختلف أنحاء منطقة بحر البلطيق، حيث تقام الحفلات الموسيقية في كنائس وقصور وفيلات وفنادق وصالات عرض في مختلف أنحاء الجزيرة.

ويركز المهرجان سنويا على موسيقى وموسيقيين إحدى الدول ذات السواحل المطلة على بحر البلطيق.

وحتى الآن اشتملت هذه الدول على روسيا بولندا ودول البلطيق وفنلندا والسويد والنرويج والدنمارك.

وينصب مهرجان العام الجاري على الموسيقى الألمانية، ويشمل الحفل الموسيقي الافتتاحي، الذي يقوده المايسترو الإستوني الأمريكي كريستيان يارفي، حول موسيقى باخ وهاندل .

ويقام مهرجان 2019 من 21 سبتمبر الجاري وحتى 12 أكتوبر المقبل.