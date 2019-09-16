موراي يصطدم بفيدرر في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين

سيضع روجر فيدرر، منافسه آندي موراي في اختبار مبكر لمدى تعافيه التام من إصابة في الفخذ، بعدما أوقعت القرعة، سويسرا وبريطانيا معًا في دور المجموعات بالنسخة الافتتاحية لكأس اللاعبين المحترفين للتنس.

وشارك موراي في عدد محدود من منافسات الفردي منذ خضوعه لجراحة في الفخذ هذا العام، لكنه تأهل إلى البطولة المقامة بين الدول، بسبب الأخذ في الاعتبار تصنيفه قبل الغياب الطويل.

وقال موراي الأسبوع الماضي إنه لا يزال يحتاج إلى أربعة أو خمسة أشهر للوصول إلى مستوى المنافسات القوية ومواجهة لاعبين مثل فيدرر ونادال.

وستلعب سويسرا وبريطانيا في المجموعة الثالثة إلى جانب بلجيكا أيضا، وستقام المنافسات في سيدني بعد الكشف عن تفاصيل المجموعات في حفل للقرعة اليوم الإثنين.

وسيلعب نادال بطل أمريكا المفتوحة، في الجزء الآخر من أستراليا بعيدا عن فيدرر، حيث أوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الثانية مع اليابان وجورجيا وتقام منافساتها في بيرث.

وسيظهر نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في المجموعة الثانية مع صربيا، حيث تواجه فرنسا وجنوب أفريقيا في برزبين.

وسيخطف الروسي الشاب دانييل ميدفيديف، الذي خسر في نهائي أمريكا المفتوحة أمام نادال، الأضواء في المجموعة الرابعة حيث تلعب بلاده ضد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: صربيا وفرنسا وجنوب أفريقيا (في برزبين)

المجموعة الثانية: إسبانيا واليابان وجورجيا (في بيرث)

المجموعة الثالثة: سويسرا وبلجيكا وبريطانيا (في سيدني)

المجموعة الرابعة: روسيا وإيطاليا وأمريكا (في بيرث)

المجموعة الخامسة: النمسا وكرواتيا والأرجنتين (في سيدني)

المجموعة السادسة: ألمانيا واليونان وكندا وأستراليا (في برزبين)