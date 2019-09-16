قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار، رغم الشبورة الكثيفة التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف -في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، صباح الاثنين- أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 و31 درجة، والوجه البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و33 درجة، وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر 35 و36 درجة، وشمال الصعيد 35 و36 درجة.

وتابع: «نسب الرطوبة في فترة الصباح مرتفعة، وصلت في السواحل الشمالية صباحًا إلى 85%، والوجه البحري والقاهرة 75%، ولا توجد نشاط للرياح سواء على البحر الأحمر أو المتوسط»، مؤكدًا استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.