«مصر» و«ايطاليا» يوقعان خطاب تفاهم مشترك لدعم مجالات التعاون في التجارة الداخلية

وزير التموين: مؤتمر "نابولي - القاهرة" يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين

عشماوي: عدد من الشركات الايطالية أبدت اهتمام شديد للاستثمار في مصر

رومانو: اهتمام مشترك بين البلدين لتنمية العلاقات علي كافة الأصعدة

وقعت مصر وايطاليا، أمس، خطاب تفاهم مشترك في مجالات التعاون والتدريب وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة، حيث وقع عن الجانب المصرى إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن الجانب الايطالي انتونولا تشارميلا رئيس القطاع الدولي للبرلمان مقاطعة كامبانيا.

وأجرى وزير التموين عدة لقاءات مع وفد شركة متخصصة فى إنشاء المولات والسلاسل التجارية، وتم استعراض مشروعات الشركة حيث أبدت رغبتها في دراسة إنشاء سلاسل تجارية في مصر واستيراد جميع أنواع المجففات والفواكه من مصر، إضافة إلى لقاءه بوفد من شركة متخصصة في إنتاج القهوة الإيطالية وعرضوا إمكانية إنشاء فروع للشركة في مصر والتوسع في طرح منتجات الشركة بالسوق المصري.

وقال الوزير، إن مؤتمر التجارة الأول "القاهرة - نابولي" انطلق أمس، وسيستمر لمدة يومين بمدينة نابولي الايطالية، يأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات، موضحا أن العلاقات المصرية الايطالية تاريخية وهو ما تشهد عليه اللقاءات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الايطالي.

وأكد الوزير خلال التوقيع على خطاب التفاهم، علي عمق العلاقات مع الجانب الايطالي والتي تتمثل في استثمارات وتعاون مع ايطاليا علي جميع المستويات فعلي مستوي قطاع وزارة التموين نتعاون مع شركات ايطالية في انشاء صوامع الغلال، كما أنه يوجد أكبر تعاون بين الحكومتين المتمثل في شركة ايني التي تعمل في مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط.

وأشار إلى أن قطاع التجارة من القطاعات الحيوية الهامة، حيث أبدت الشركات الايطالية رغبتها في فتح استثمارات في مصر، منها انشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية في مصر.

وقال إبراهيم عشماويرئيس جهاز التجارة الداخلية، إن اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الايطاليين في اليوم الأول للمؤتمر شهدت اهتمام كبير من الجانب الايطالي ورغبتهم في إنشاء عدد من المشروعات في مصر في مجال السلاسل التجارية، وأيضا أبدت شركة مورينو المنتجة للقهوة رغبتها في الاستثمار بمصر وفتح فرع جديد للشركة بالسوق المصري.

وأشار عشماوي، إلي أن التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمار المباشر الي مصر يستهدف في المقام الأول المستهلك المصرى ويفتح المجال أمام التنافس بين الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق المصري بما يعود بالنفع علي المستهلكين ويساهم بشكل كبير في انخفاض اسعار السلع والمنتجات المختلفة.

وأعرب السفير هشام بدر، سفير مصر في ايطاليا، عن سعادته عن الاهتمام الكبير من الجانب الايطالي علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، حيث شهدت الزيارة عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الايطالية والمصرية بحضور وزير التموين، حيث أبدت الشركات اهتمامها إلي فتح أسواق جديدة في مصر في قطاع التجارة والاستثمار في المراكز اللوجستية.

وأضاف أن هذا الاهتمام يؤكد علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل علي تنميتها علي كافة الأصعدة.

ومن جانبه أكد جوزيه رومانو، رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية، علي عمق العلاقات بين مصر وايطاليا علي مختلف الاصعدة، لافتا إلى أن مؤتمر التجارة الاول بين مصر وايطاليا يأتي استكمالا للتعاون بين البلدين الكبيرين وسيكلل هذا التعاون قريبا إلي مشروعات مشتركة بين البلدين.