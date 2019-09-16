وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم بلاده للسعودية في مواجهة الاعتداءات على معملي أرامكو

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الاثنين، على دعم بلاده الكامل للمملكة العربية السعودية في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من وزير الدفاع الأمريكي.

كما أشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد غرد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "نعمل مع شركائنا للدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول إيران تقويضها".

وتابع مارك إسبر قائلًا: "نعمل مع شركائنا للتعامل مع هجوم أرامكو غير المسبوق".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد المح مساء أمس الأحد إلى أن بلاده مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية .

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "تعرّضت إمدادات النفط في المملكة العربية السعودية للاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بأن إيران هي مصدر الهجوم الأخير على معملي أرامكو.

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على منشأت أرامكو ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تقف وراء الهجوم، غير أن طهران نفت ذلك.

كما أشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الهجمات على أرامكو لم تأت من اليمن.