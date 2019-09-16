اعتماد نتائج أعمال شركتي الإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية



رأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي الإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018-2019.

وأكد الملا -خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول- أن قطاع البترول يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين في معامل التكرير أولهما هو تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة العمل بالمعامل، والثاني هو تعظيم دورها في توفير إمدادات الوقود محليا من خلال زيادة الكميات المنتجة من هذه المعامل من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية وتقليل الحاجة تدريجيا إلى الاستيراد، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطوير العنصر البشري بمعامل التكرير وإكسابه المهارات اللازمة لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة بهذه الصناعة.

وأوضح مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة قد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ حوالي 4.8 مليون طن ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها أكثر من 55 مليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين عالي الأوكتين ووقود الطائرات والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات، بالإضافة إلى تصدير الفائض من بعض المنتجات وإمداد شركات البترول الاستثمارية (أموك، وأنربك، وأسبك، وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار.

وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومي للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 593 ألف طن أسفلت، مشيرا إلى ضخ استثمارات قدرها أكثر من 290 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وتابع أنه تم تصدير منتجات بترولية (ترباين، ومازوت، والمقطرات) بأكثر من 400 مليون دولار إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطة وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان.

وخلال رئاسته الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية، أكد الملا أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانيات المتاحة بشركة البتروكيماويات المصرية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتطوير خطوط إنتاج الشركة وتفعيل خطط التوسعات لتحقيق نقلة نوعية للشركة انطلاقا من أن البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر البترولية.

وأوضح محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أن العام شهد وضع وتنفيذ سياسات وآليات جديدة للعمل تهدف لتنفيذ مشروعات وبرامج إزالة الاختناقات والإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية للحفاظ عليها وتحقيق التشغيل الآمن والوصول إلى أفضل أداء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في خطة الإحلال والتجديد نحو 515 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قيمة منتجات الشركة من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 1.5 مليار جنيه ساهمت في مد السوق المحلي باحتياجاته، وتصدير جانب من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية في كل من بولندا وقبرص وبلغاريا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الهند حيث تم فتح أسواق تصديرية جديدة لتلك المنتجات للمساهمة في توفير إيرادات بالنقد الأجنبي حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالي 24 مليون دولار.

ولفت إلى إعداد خطة للتوسعات المستقبلية في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ 200 ألف طن سنوياً من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC) باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار وتشمل مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور واستكمال الخط الجديد بمصنع الفينيل كلورايد مونمر (VCM)، بالإضافة إلى تنفيذ خط إنتاج جديد بمصنع البولي فينيل كلورايد (PVC).

حضر أعمال الجمعيات محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وسعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.