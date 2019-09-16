الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تطوير علاقات بلاده مع الهند

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تطوير علاقات بلاده مع الهند لتشمل مختلف المجالات، بما ينسجم مع عمقها التاريخي وتطلعات الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال صالح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران ، الذي يزور العراق حاليا ، حيث استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة، والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن الدوليين.

وقال صالح- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن العراق يسعى إلى تطوير علاقاته الخارجية مع محيطه الدولي والإقليمي، بما يخدم المصالح الثنائية المشتركة.

من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي أن العراق يحظى بأهمية لدى بلاده، مشيرًا إلى رغبة الهند في المساهمة بشكل فعلي في عملية إعادة إعمار العراق، وتوسيع التعاون الثنائي على مختلف الصعد.