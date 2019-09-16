 هيئة الانتخابات التونسية ترجح الجمع بين الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ونظيرتها التشريعية - بوابة الشروق
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هيئة الانتخابات التونسية ترجح الجمع بين الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ونظيرتها التشريعية

فاروق بوعسكر
فاروق بوعسكر
تونس - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 8:30 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 8:30 م

رجح فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إمكانية الجمع بين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، وذلك لضمان نسب مشاركة أفضل وتقليص المصروفات.

وقال بوعسكر، في تصريحات اليوم الاثنين: "إن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد يحدث خلطا والتباسا لدى الناخب، مؤكدا أن كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة وسيتم دراستها".

وحول الخروقات التي وقعت خلال الحملات الانتخابية، أوضح بوعسكر، أن هذه الإخلالات لا تؤدي بالضرورة إلى إلغاء النتائج، طالما أنها غير جوهرية أو مؤثرة على النتيجة النهائية.

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