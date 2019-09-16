نائب بالبرلمان الأوروبي يطالب بتغيير المسمى الوظيفي المقترح للمفوض المسؤول عن الهجرة

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دعا النائب الليبرالي بالبرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتات، الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تعديل مسماها الوظيفي المقترح للمفوض المسؤول عن "حماية أسلوب حياتنا الأوروبي" الذي يشمل كلا من الأمن والهجرة وإلا تواجه حق الاعتراض على تعيين أعضاء المفوضية.

وكتب فيرهوفشتات على تويتر "التكتل الليبرالي البرلماني (رينيو يوروب) جاد في هذا الأمر. إما أن تغيروا المسمى الوظيفي لـ (المفوض المعين مارجاريتيس) شيناس وإلا يزول اختصاصه بشؤون الهجرة".

وأضاف منسق شؤون البريكست بالبرلمان الأوروبي "وإلا يعرض ذلك الموافقة على تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية للخطر" مهددا بالامتناع عن تأييد التشكيلة المقترحة لدير فون لاين للمفوضين.