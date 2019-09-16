شرطة فيتنام تستجوب سائقا بعد تركه طفل 3 سنوات في حافلة المدرسة لـ7 ساعات

ذكرت السلطات الفيتنامية، اليوم الاثنين، أن الشرطة تقوم حاليا باستجواب سائق حافلة مدرسية في شمال فيتنام، بعد العثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حالة حرجة، بعد أن تُرك في الحافلة لمدة سبع ساعات.

وقال نجوين با مينه، رئيس إدارة تعليم رياض الأطفال التابعة لوزارة التعليم، إن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي في روضة "دو ري مي" الخاصة، بمنطقة تيان دو في إقليم باك نينه.

من جانبها، ذكرت أسرة الطفل أنها تم استدعائها إلى الحضانة بعد حوالي 7 ساعات من أخذ سائق الحافلة الطفل الصغير، صباح الجمعة، وأسرعوا إلى المكان واكتشفوا أن ابنهم يعاني من الحمى والنعاس والصدمة الحرارية والذعر.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الكولونيل فام فان لونج، نائب مدير إدارة شرطة إقليم باك نينه، قوله إن السائق اعتقد أن جميع الأطفال قد غادروا الحافلة.

وأوضح لونج أنه "لحسن الحظ أن النافذة لم تكن مغلقة تماما."

وقد تم إغلاق روضة الأطفال أعتبارا من اليوم الاثنين، بعد صدور قرار بذلك، وقعت عليه السلطات المحلية.

وتأتي القضية بعد أقل من شهر من العثور على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ميتا في حافلة مدرسية في هانوي، بعد أن تُرك هناك وحيدا لمدة 9 ساعات، وقد تم اتهام سائق الحافلة ومشرفها بالقتل الخطأ.