مدبولي: نحل مشاكل متراكمة وحريصون على حل التشابكات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بمبادرات لتسوية مشكلات كثيرة جداً كانت متراكمة منذ الفترات والعهود السابقة، والتي كانت تؤثر على انطلاقة الدولة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في إبرام "اتفاق تاريخي" لتسوية أموال المعاشات الموجود لفترات طويلة جداً، والدولة ملتزمة بسداد هذا كبند أساسي في الموازنة العامة، بالإضافة لحل التشابكات المالية الموجودة بين الوزارات والجهات المعنية في الدولة مثل الكهرباء والبترول والمالية.

ولفت إلى أنهم يسعون لتصليح المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، موضحاً أن أي جهة كانت تقيم الدولة المصرية كانت تتحدث عن مشاكل هيكلية في الاقتصاد، مثل التشابكات المالية، ونحن حريصين على حل تلك المشكلات.