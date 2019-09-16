محافظ القليوبية يناقش تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بنها

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنها والقرى التابعة في إطار المخطط الاستراتيجي لمركز بنها.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللوا حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والدكتورة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية من هيئة التخطيط العمراني وحمدي سلامة رئيس مجلس مدينة ورؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة بنها ومديري الإسكان والطرق والمشروعات والتخطيط العمراني والأزمات والمواقف ووحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام.

وذكر المحافظ، أنه لابد من تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بنها، حيث يهدف المشروع إلى تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى من خلال إعداد المخطط الاستراتيجي للمركز، وذلك بالمشاركة مع فريق العمل بالمشروع مع معالجة الفجوة التخطيطية بين مستوى المحافظة والمدن والقرى، كما تبنى المشروع منهجية مختصرة لحل المشكلات الملحة وتحقيق الأهداف المطلوبة من خلال عدة مراحل.

وعرض مهندسو الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الاستراتيجي ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وللحفاظ على حق الأجيال القادمة في حياة كريمة.

وأضاف المحافظ، أن من أهداف المخطط الاستراتيجي إحداث توازن بين التجمعات المشكلة للتنسيق العمراني لتوفير خدمات أفضل مع الارتقاء بالتجمعات الصغيرة في ظل التجمعات الرئيسية المتلاحمة معها وزيادة استيعاب الزيادة السكانية داخل الحيز العمراني "الأراضي المضافة الإحلال والتكثيف".