فون دير لاين تدافع عن المسمى الوظيفي الجديد للمفوض الأوروبي المسؤول عن قضايا الهجرة

دافعت الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عن المسمى الوظيفي الجديد المثير للجدل للمفوض الأوروبي المسؤول عن قضايا الهجرة.

وكتبت السياسية الألمانية، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في مقال بصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن المقصود بمسمى "حماية أسلوب الحياة الأوروبي" هو القيم الأساسية الأوروبية مثل كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

وجرى يوم الثلاثاء الماضي تسمية اليوناني مارجريتيس شيناس، الذي كان متحدثا باسم رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر، كمرشح فون دير لاين المختار لمنصب "حماية أسلوب الحياة الأوروبي".

وأثار هذا المسمى استياء داخل الاتحاد، حيث يرى منتقدوه أن المسمى يوحي بأنه يتعين حماية أوروبا من الهجرة.

وأوصى رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، يونكر، خليفته بتغيير هذا المسمى.

وقالت فون دير لاين: "بالنسبة لبعضنا يبدو مفهوم (أسلوب الحياة الأوروبي) في هذا الجدل مشحونا سياسيا من قبل أن نستخدمه... أتبنى هنا رأيا آخر، فأنا على قناعة بأنه لا ينبغي لنا أن ندع خصوم أوروبا يصدونا عن مفاهيمنا. حماية القيم المنصوص عليها في المواثيق الأوروبية أساس هويتنا".

وذكرت فون دير لاين أن أسلوب الحياة الأوروبي مهدد اليوم من "خصوم أوروبا"، وأضافت: "سواء كانوا (هؤلاء الخصوم) من الخارج، الذين يتدخلون في انتخاباتنا، أو شعبويين قوميين في الداخل، يريدون زعزعة استقرار أوروبا. لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بتغيير أسس طريقتنا في الحياة الأوروبية. إنهم يريدون عكس ما تمثله أوروبا".