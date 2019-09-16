العثور على جثة طفل مقتولا في قنا بعد تغيبه 4 أيام

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، على جثة الطفل أحمد سيف الأحمر 11 عاما، والمتغيب منذ يوم الجمعة الماضية مقتولا داخل إحدى المنازل المعدة للإنشاء بداخل منطقة السوق الفوقاني بوسط مدينة قنا.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وكان الطفل أحمد سيف الأحمر 11 عاما قد تغيب عن منزله يوم الجمعة الماضية، أثناء ذهابه لشراء بعض المستلزمات والأغراض المنزلية ولم يعود لمنزله.

وسادت حالة من الفزع الشديد والحزن بين أهالى مدينة قنا، عقب العثور على جثة الكفل، ملقاة فى إحدى المنازل المعدة للإنشاء، وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية بسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط الجناة فى هذه الواقعة.