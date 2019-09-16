إعلام غربى: «ثورة انتخابية» فى تونس

«تليجراف»: النتائج الأولية «هزة» للمؤسسات السياسية.. و«لوموند»: تمرد على النخبة السياسية.. و«لاكروا»: الوضع الاقتصادى المتدهور السبب

اعتبرت وسائل إعلام غربية، اليوم، أن المؤشرات الأولية لنتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، بمثابة «تسونامى سياسى»، وتمرد على النخبة السياسية التى تحكم البلاد منذ عام 2011، ووصفتها بأنها «ثورة الياسمين الثانية».

وجاء تقرير صحيفة «لوموند» الفرنسية عن الانتخابات تحت عنوان «تونس: تمرد انتخابى ضد أحزاب النظام»، معتبرة أن نتيجة الانتخابات انتفاضة انتخابية فى تونس.

وأوضحت الصحيفة أن التونسيين فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يتحدون النخبة السياسية القائمة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن رئيس معهد «سيجما كونسيل» حسن زرقونى قوله إن «جميع مرشحى النظام التونسى الحالى يعانون من خيبة أمل قاسية»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن قيس سعيد ونبيل القروى نموذجان مختلفان تماما أيديولوجيا.

ورأت لوموند أن القروى لديه طموحه فى تحويل عملية التعاطف معه إلى ربح سياسى، معتبرة أن سجنه بعد إعلان ترشحه للرئاسة أدى إلى تعاطف التونسيين معه».

وأشارت «لوموند» إلى أنه إذا تأكد تأهل القروى إلى الجولة الثانية فسيكون ذلك وضعًا غير مسبوق فى العالم لإجراء انتخابات رئاسية من السجن.

بدوره، وصف موقع «مغرب أنتليجانس»، الفرنسى المتخصص فى شئون البلدان المغاربية، تأهل المرشحين بأنه «تسونامى سياسى فى تونس»، موضحا أن الناخبين يحدثون ثورة «ياسمين» جديدة.

وأوضح الموقع الفرنسى أن النتائج التى أظهرتها الاستطلاعات لشركتى «سيجما» و«إمرود» تشكل زلزالًا سياسيًا حقيقيًا فى تونس، لكون المرشحين المؤهلين للدور الثانى هما قيس سعيد، أستاذ القانون الدستورى غير المعروف على المستوى الدولى، ونبيل القروى، قطب الإعلام الذى شارك فى الحملة الانتخابية من محبسه.

ولفت الموقع الفرنسى إلى أن التونسيين الذين صوتوا شاركوا بنسبة 45%، اختاروا إنهاء النظام الذى ساد منذ أعقاب ثورة 2011، فلم يتمتع أى من الشخصيات الرئيسية التى ميزت السنوات الثمانى الماضية برضا الناخبين.

واعتبر «مغرب أنتليجانس» أن تونس تعد مرة أخرى نموذجًا لجميع الدول العربية من خلال إعادة تطوير نفسها لمستقبل جديد والتصويت لمرشحين خارج الهياكل الكلاسيكية والمؤسسية.

ورأت صحيفة «ويست فرانس» أن التونسيين يسبحون عكس التيار باختيار تأهل اثنين من دون حزب سياسى، موضحة أنه على الرغم من أن الصورة لا تزال ضبابية لعدم صدور بيانات رسمية من الهيئة العليا للانتخابات بتأهل الشخصيتين».

وأضافت الصحيفة أنه إذا تأكد هذا السيناريو فهو بمثابة صاعقة تضرب النخبة السياسية التونسية التى تتولى السلطة منذ ثورة 2011، وتفتح صفحة جديدة فى تاريخها ولكنها ستكون فترة من عدم اليقين فى البلد الرائد فى الثورات العربية».

من جهتها، أشارت صحيفة «لاكروا» الفرنسية إلى أن الانتخابات الرئاسية هذا العام تختلف عن الحملة الانتخابية عام 2014، موضحة أن الأمر لم يعد فقط رأب الانقسامات الداخلية بين التيارات الإسلامية وتيار التحديث، ولكن الوضع الاقتصادى المتدهور يشغل التونسيين أكثر من أى شىء.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام التونسيين بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قلل من شأن النخبة السياسية وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، وحركة نداء تونس، الذين أصبحوا جزءا من الحكومة، التى لم تتمكن من تقديم حلول للأزمة الاجتماعية التى يعانى منها التونسيون، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة لدى الخريجين الشباب ومعدلات التضخم التى وصلت إلى أكثر من 7% سنويا.

فيما اعتبرت محطة «فرانس إنفو» التلفزيونية الفرنسية أن التصويت تم فى أجواء من الرفض التام للنخب السياسية، على خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التى تشهدها البلاد.

من جهتها، اعتبرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن النتائج الأولية للانتخابات تمثل هزة للمؤسسات السياسية التقليدية.

وقال شاران جروال، وهو زميل زائر فى معهد بروكينجز: إن «التونسيين مستاءون من النظام الذى فشل فى تحسين الاقتصاد أو تلبية احتياجات الناس الأساسية»، مضيفا أنهم «يتطلعون إلى وجوه سياسية جديدة لتغيير النظام»، مشيرا إلى أن سعيد والقروى لم يسبق لهما شغل أى منصب سياسى لكنهما وعدا بالوقوف مع التونسيين الذين أهملتهم المؤسسات (السياسية) التقليدية».