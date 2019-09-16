متحدث حوثي يمني: نؤكد أن يدنا تستطيع الوصول إلى أي مكان نريده في السعودية

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، أن يدها تستطيع الوصول إلى أي مكان تريده وفي الوقت الذي تحدده في المملكة العربية السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة ، في بيان صحفي، إن عملية "توازن الردع الثانية" التي استهدفت مصفاتي بقيق وخريص في شركة أرامكو السعودية "تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات والتي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وأضاف: "نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفى والوقت الذى نحدده".

وطالب سريع "النظام" السعودي بمراجعة حساباته ووقف "عدوانه" وحصاره على اليمن.

وحذر المتحدث الشركات والأجانب من التواجد في المعامل التي نالتها ضربات جماعته "لأنها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة".

وكان الحوثيون أعلنوا أول أمس السبت تبنيهم لهجمات استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وخريص، شرقي المملكة، بعشر طائرات مسيرة.

وأثارت الهجمات التي شنها الحوثيون تنديد عربي وغربي واسع.