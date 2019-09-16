حزب الخضر الكندي يصدر برنامجه الإنتخابي في تورونتو

أصدر حزب الخضر الكندي برنامجه الانتخابي في تورنتو اليوم الاثنين، مقترحا سياسات لمعالجة تغير المناخ ، وتعزيز حماية المستهلك وضمان العدالة الضريبية.

ويشمل البرنامج اتخاذ تدابير للانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة، من بينها إعانات الوقود الأحفوري التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات سنويا، بما في ذلك تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال ومشاريع النفط والغاز واستكشاف وتطوير مناجم الفحم.

وقالت زعيم حزب الخضر، إليزابيث ماي، إن حكومة الخضر ستوقف كل دعم الوقود الأحفوري في عامها الأول في السلطة، وهناك أيضا اقتراحات في النظام الأساسي لحماية المستهلكين - بما في ذلك تشريعات "الحق في الإصلاح" التي تتطلب من المصنعين تزويد المستهلكين أو محلات الإصلاح بقطع الغيار والبرامج والأدوات اللازمة لتشخيص منتجاتهم أو صيانتها أو إصلاحها، بسعر عادل.