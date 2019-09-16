بن فليس: شروط تنظيم انتخابات الرئاسة الجزائرية أصبحت متوفرة

قال رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، اليوم الاثنين، إن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للبلاد باتت متوفرة اليوم.

وأضاف بن فليس في بيان له أنه رغم وجود بعض النقائص التي ليس تأثير، فإن شروط إجراء الانتخابات تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، يضمن للجزائريين التعبير الحر عن إرادتهم.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن "مسار الاقتراع الرئاسي، الحاسم بالنسبة لمستقبل البلاد، يكون قد انطلق، وهذا بعد فشل محاولتين انتخابيتين سابقتين".

كما شدد بن فليس على ضرورة الحرص لنجاح المحاولة الثّالثة، قائلا "الرّهان جد واضح؛ حيث يتعلق الأمر بإخراج البلد من أزمة ذات خطورة استثنائية، والتي لا يمكنه تحملها إلى ما لا نهاية، واحتواء تأثيراتها الخطيرة".

وتابع بن فليس قائلًا "إن الأزمة الراهنة جد عميقة و معقدة، و التهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية هي جد خطيرة ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل تحكم، هذا ما يجعل الحل السريع والنهائي لكل ذلك مطلبًا مصيريًا للدولة الوطنية ذاتها.".

وللإشارة، فقد ردّد العديد من الأوساط في الطّبقة السياسية ومراقبون في الجزائر، فرضية اختيار السلطة الحالية للبلاد لعلي بن فليس كمرشّح لها، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ديسمبر 2019، معتبرين تغيّر رأيه المفاجئ تجاه الانتخابات أكبر دليل على صحّة ما ورد.

وقد اشتهر بن فليس بمعارضته لنظام بوتفليقة في عهدتيه الأخيرتين، كما شارك في المنتدى الجزائري للحوار الذي عقدته مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني، في حين رفض بن فليس المشاركة في الانتخابات التي كان مقررا لها الرابع من يوليو الماضي.