تايلاند: يمكننا إيجاد بدائل للنفط السعودي إذا لزم الأمر

قال وزير الطاقة التايلاندي سونتيرات سونتيجيراونج في بيان صحفي في بانكوك إنه يمكن لبلاده إيجاد مصادر أخرى لواردات النفط إذا كان هناك تأثير طويل المدى للهجمات على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تايلاند تملك ما يكفي نحو 54 يوما من الوقود، وهي قادرة على إدارة الطلب المحلي.

وتستورد الدولة نحو 16% من احتياجاتها من النفط من المملكة العربية السعودية، وهو ما يماثل 170 ألف برميل يوميا.

وسوف تبحث الوزارة ارتفاع أسعار النفط مع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.

يشار إلى أن كل دولار يرتفع في أسعار النفط الخام يؤدي إلى زيادة قدرها 20ر0 باهت في أسعار التجزئة التايلاندية.

ومن الممكن أن ترتفع أسعار التجزئة بمقدار باهت واحد تقريبا، لكن في الوقت الحالي لا توجد تغييرات في الأسعار المحلية.

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين على خلفية الهجوم الذي شنه المسلحون الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية في السعودية باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

كانت طائرات مسيرة قد هاجمت مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في شرق المملكة يوم السبت الماضي. وفي حين أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، حملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عنه.

وبحسب أرامكو فإن منطقة بقيق تضم أكبر مصفاة نفط في العالم.